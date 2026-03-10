Kryss på övertid för Watford mot Sheffield Wednesday
Det såg ut att bli förlust för Watford mot Sheffield Wednesday på tisdagen i Championship på Hillsborough. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Vivaldo Semedo till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Watford.
Sheffield Wednesday hade före tisdagens hemmamatch 13 förluster i rad.
Det var 31:a matchen i rad utan seger för Sheffield Wednesday.
Sheffield Wednesday–Watford – mål för mål
Jerry Yates gjorde 1–0 för Sheffield Wednesday efter pausen framspelad av Sean Fusire. Kvitteringen kom på stopptid när Vivaldo Semedo slog till och gjorde mål för Watford efter förarbete från Imran Louza. 1–1-målet blev matchens sista.
Lördag 14 mars 16.00 möter Sheffield Wednesday Ipswich hemma på Hillsborough medan Watford spelar borta mot Stoke City.
Sheffield Wednesday–Watford 1–1 (0–0)
Championship, Hillsborough
Mål: 1–0 (53) Jerry Yates (Sean Fusire), 1–1 (90) Vivaldo Semedo (Imran Louza).
Varningar, Sheffield Wednesday: Svante Ingelsson, Jaden Heskey, Omotayo Adaramola. Watford: James Abankwah, Saba Goglichidze, Pierre Ekwah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield Wednesday: 0-1-4
Watford: 2-2-1
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Ipswich Town FC, hemma, 14 mars 16.00
Watford: Stoke City FC, borta, 14 mars 16.00
