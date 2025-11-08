Klart nu: Trelleborg åker ur serien efter nytt poängtapp

Trelleborg och Örebro kryssade

Samuel Kroon kvitterade på stopptid

Trelleborg nu 15:e, Örebro på 14:e plats

Hela säsongen har varit tung för Trelleborg. På lördagen blev det klart att laget åker ur Superettan efter att ha spelat oavgort, 1–1 (0–0) hemma mot Örebro.

Trelleborg–Örebro – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Hugo Engström 1–0 till Trelleborg i den 62:a minuten på pass av Felix Hörberg.

Kvitteringen kom på stopptid när Samuel Kroon slog till och gjorde mål för Örebro framspelad av Ahmed Yasin. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Trelleborgs sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Resultaten i sista omgången innebär att Trelleborg slutar på 15:e plats och Örebro på 14:e plats. Örebro tvingas kvala för att hålla sig kvar i Superettan.

Trelleborg–Örebro 1–1 (0–0)

Superettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (62) Hugo Engström (Felix Hörberg), 1–1 (90) Samuel Kroon (Ahmed Yasin).

Varningar, Trelleborg: Felix Hörberg, Emmanuel Godwin, Axel Vidjeskog, Zean Peetz Dalügge. Örebro: Kalle Holmberg, Erik Andersson, Joseph Baffoe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-2-2

Örebro: 2-1-2