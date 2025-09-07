Kvittering på övertid för Ariana mot Skövde AIK efter Nouris mål
- Oavgjort i mötet mellan Ariana och Skövde AIK
- Brwa Nouri kvitterade på tilläggstid
- Ariana nu sjunde, Skövde AIK på nionde plats
På övertid slog Brwa Nouri till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Ariana i mötet med Skövde AIK i Ettan södra herr på Malmö Stadion. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Nouris fullträff för Ariana gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.
Ariana–Skövde AIK – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Armend Suljev gav Skövde AIK ledningen.
Kvitteringen kom på stopptid, när Brwa Nouri slog till och gjorde mål på straff för Ariana. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Arianas nionde oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet innebär att Ariana ligger kvar på sjunde plats och Skövde AIK på nionde plats i tabellen.
Lördag 13 september 16.00 spelar Ariana hemma mot IFK Skövde. Skövde AIK möter FC Trollhättan hemma på Södermalms IP fredag 12 september 19.00.
Ariana–Skövde AIK 1–1 (0–0)
Ettan södra herr, Malmö Stadion
Mål: 0–1 (66) Armend Suljev, 1–1 (90) Brwa Nouri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ariana: 2-2-1
Skövde AIK: 1-2-2
Nästa match:
Ariana: IFK Skövde FK, hemma, 13 september
Skövde AIK: FC Trollhättan, hemma, 12 september
