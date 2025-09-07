Kvittering på övertid för Ariana mot Skövde AIK efter Nouris mål

Oavgjort i mötet mellan Ariana och Skövde AIK

Brwa Nouri kvitterade på tilläggstid

Ariana nu sjunde, Skövde AIK på nionde plats

På övertid slog Brwa Nouri till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Ariana i mötet med Skövde AIK i Ettan södra herr på Malmö Stadion. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Nouris fullträff för Ariana gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Ariana–Skövde AIK – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Armend Suljev gav Skövde AIK ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid, när Brwa Nouri slog till och gjorde mål på straff för Ariana. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Arianas nionde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Ariana ligger kvar på sjunde plats och Skövde AIK på nionde plats i tabellen.

Lördag 13 september 16.00 spelar Ariana hemma mot IFK Skövde. Skövde AIK möter FC Trollhättan hemma på Södermalms IP fredag 12 september 19.00.

Ariana–Skövde AIK 1–1 (0–0)

Ettan södra herr, Malmö Stadion

Mål: 0–1 (66) Armend Suljev, 1–1 (90) Brwa Nouri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 2-2-1

Skövde AIK: 1-2-2

Nästa match:

Ariana: IFK Skövde FK, hemma, 13 september

Skövde AIK: FC Trollhättan, hemma, 12 september