3–3 mellan Arouca och Rio Ave

Nais Djouahra kvitterade på övertid

Arouca nu sjunde, Rio Ave på elfte plats

På övertid slog Nais Djouahra till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Arouca i mötet med Rio Ave i Primeira Liga herr. Bortalaget hade ledningen med 2–3 i slutet av matchen, men Djouahras fullträff för Arouca gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Arouca–Rio Ave – mål för mål

Matchen var mållös till Arouca tog ledningen i 24:e minuten, genom Jose Fontan. Direkt efter pausen gjorde Clayton mål framspelad av Andre Luiz och kvitterade för Rio Ave.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Dario Spikic träff och gav Rio Ave ledningen.

I 75:e minuten kvitterade Alfonso Trezza för Arouca.

Clayton, återigen, gav Rio Ave ledningen med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Nais Djouahra slog till och gjorde mål för Arouca. 3–3-målet blev matchens sista.

Arouca har nu fyra poäng efter tre spelade matcher, medan Rio Ave har två poäng efter två matcher.

Lagen möts på nytt den 1 februari.

Nästa motstånd för Arouca är Guimaraes. Lagen möts lördag 30 augusti 19.00 på Estádio D. Afonso Henriques. Rio Ave tar sig an Braga hemma söndag 31 augusti 21.30.

Arouca–Rio Ave 3–3 (1–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (24) Jose Fontan, 1–1 (49) Clayton (Andre Luiz), 1–2 (64) Dario Spikic, 2–2 (75) Alfonso Trezza, 2–3 (76) Clayton, 3–3 (90) Nais Djouahra.

Varningar, Arouca: Jose Fontan, Hyun-Ju Lee, Ivan Barbero. Rio Ave: Nelson Abbey, Andreas Ntoi.

Nästa match:

Arouca: Vitoria Guimaraes, borta, 30 augusti

Rio Ave: SC Braga, hemma, 31 augusti