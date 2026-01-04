Kvittering på övertid för Fulham mot Liverpool efter Reeds mål

Kryss mellan Fulham och Liverpool

Harrison Reed kvitterade på tilläggstid

Chelsea nästa motstånd för Fulham

På övertid slog Harrison Reed till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Fulham i mötet med Liverpool i Premier League på Craven Cottage. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Reeds fullträff för Fulham gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Liverpool.

Fulham–Liverpool – mål för mål

Fulham fick en bra start på matchen när Harry Wilson slog till redan i 17:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Florian Wirtz träff och kvitterade för Liverpool.

Ledningsmålet till 1–2 kom på tilläggstid när Cody Gakpo slog till och gjorde mål för Liverpool.

Men Fulham hann ändå med ett kvitteringsmål. Harrison Reed gjorde det på övertid. 2–2-målet blev matchens sista.

Fulham tar sig an Chelsea i nästa match hemma onsdag 7 januari 20.30. Liverpool möter Arsenal borta torsdag 8 januari 21.00.

Fulham–Liverpool 2–2 (1–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (17) Harry Wilson, 1–1 (57) Florian Wirtz, 1–2 (90) Cody Gakpo, 2–2 (90) Harrison Reed.

Varningar, Fulham: Harry Wilson. Liverpool: Cody Gakpo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 3-2-0

Liverpool: 3-2-0

Nästa match:

Fulham: Chelsea FC, hemma, 7 januari 20.30

Liverpool: Arsenal FC, borta, 8 januari 21.00