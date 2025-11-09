Kvittering på övertid för Karlberg mot Sollentuna FK efter Negashs mål

Oavgjort i mötet mellan Sollentuna FK och Karlberg

Noah Negash kvitterade på stopptid

Sollentuna FK nu tionde, Karlberg på nionde plats

På övertid slog Noah Negash till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Karlberg i mötet med Sollentuna FK i Ettan norra herr på Sollentunavallen. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Negashs fullträff för Karlberg gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Sollentuna FK–Karlberg – mål för mål

Jakob Bäckström slog till redan i nionde minuten och gav Sollentuna FK ledningen.

I 37:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när William Videhult slog till.

Karlberg reducerade till 2–1 på tilläggstid i första halvleken genom Augustin Muyenga. Kvitteringen kom på övertid när Noah Negash slog till och gjorde mål för Karlberg. 2–2-målet blev matchens sista.

Sollentuna FK har en seger och fyra oavgjorda och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlberg har tre oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad. Det här var Sollentuna FK:s nionde oavgjorda match den här säsongen.

Resultaten i sista omgången innebär att Sollentuna FK slutar på tionde plats och Karlberg på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sollentuna FK med 2–1.

Sollentuna FK–Karlberg 2–2 (2–1)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 1–0 (9) Jakob Bäckström, 2–0 (37) William Videhult, 2–1 (45) Augustin Muyenga, 2–2 (90) Noah Negash.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 1-4-0

Karlberg: 0-3-2