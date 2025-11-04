Kvittering på övertid för Middlesbrough mot Leicester efter Aylings mål

Oavgjort i mötet mellan Leicester och Middlesbrough

Luke Ayling kvitterade på stopptid

Leicester nu 13:e, Middlesbrough på tredje plats

På övertid slog Luke Ayling till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Middlesbrough i mötet med Leicester i Championship på King Power Stadium. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Aylings fullträff för Middlesbrough gjorde att matchen på tisdagen slutade oavgjort.

Leicester–Middlesbrough – mål för mål

Jordan Ayew gav Leicester ledningen på tilläggstid i första halvlek på straff. Kvitteringen kom på stopptid när Luke Ayling slog till och gjorde mål för Middlesbrough. 1–1-målet blev matchens sista.

På stopptid blev Middlesbroughs Alfie Jones utvisad och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Leicester har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad. Det här var Leicesters sjätte oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Leicester ligger på 13:e plats medan Middlesbrough har tredjeplatsen. Så sent som den 17 oktober låg Leicester på tredje plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Riverside den 24 februari.

Leicester möter Norwich City i nästa match borta lördag 8 november 16.00. Middlesbrough möter samma dag Birmingham hemma.

Leicester–Middlesbrough 1–1 (1–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (45) Jordan Ayew, 1–1 (90) Luke Ayling.

Varningar, Leicester: Luke Thomas, Patson Daka, Issahaku Fatawu, Jordan Ayew, Oliver Skipp, Jordan James.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 0-2-3

Middlesbrough: 2-2-1

Nästa match:

Leicester: Norwich City FC, borta, 8 november

Middlesbrough: Birmingham City, hemma, 8 november