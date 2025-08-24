Hammarby TFF vann med 2–1 mot Team TG

Saah L Moses Jr avgjorde för Hammarby TFF

Andra raka segern för Hammarby TFF

Hammarby TFF vann mot Team TG på Hammarby IP på söndagen. Matchen i Ettan norra herr slutade 2–1 (1–1). Saah L Moses Jr blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 86 minuter.

Resultatet innebär att Team TG nu har fyra förluster i rad.

Hammarby TFF–Team TG – mål för mål

Team TG fick en bra start på matchen. Max Wolf-Watz gjorde målet, redan i nionde minuten.

Hammarby TFF kvitterade till 1–1 i 35:e minuten, när Keyano Marrah hittade rätt. Det matchavgörande målet kom med fyra minuter kvar att spela, när Saah L Moses Jr slog till och gjorde 2–1 för Hammarby TFF. Därmed hade laget vänt matchen.

Hammarby TFF har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Team TG har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var Hammarby TFF:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Team TG:s åttonde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Hammarby Talang FF med 1–0.

Måndag 1 september 19.00 spelar Hammarby TFF hemma mot Assyriska. Team TG möter Stocksund borta på Danderyds Gymnasiums IP söndag 31 augusti 15.00.

Hammarby TFF–Team TG 2–1 (1–1)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 0–1 (9) Max Wolf-Watz, 1–1 (35) Keyano Marrah, 2–1 (86) Saah L Moses Jr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 3-2-0

Team TG: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby TFF: Assyriska FF, hemma, 1 september

Team TG: IFK Stocksund, borta, 31 augusti