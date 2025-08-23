Lassine Sinayokos mål räckte inte när Auxerre föll

Niza vann med 3–1 mot Auxerre

Självmål matchvinnare för Niza

Niza nu femte, Auxerre på tionde plats

Auxerre räckte inte till mot Niza på bortaplan i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 3–1 (2–1) till Niza.

Niza–Auxerre – mål för mål

Niza började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Jeremie Boga till på pass av Tom Louchet.

Auxerre kvitterade till 1–1 i 21:a minuten, när Lassine Sinayoko fick träff.

Niza tog ledningen i 24:e minuten.

På tilläggstid i första halvleken blev Auxerres Donovan Leon utvisad. Terem Moffi ökade Nizas ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Niza ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Auxerre ligger på tionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Nästa motstånd för Auxerre är Nantes. Lagen möts lördag 30 augusti 19.00 på Stade de la Beaujoire.

Niza–Auxerre 3–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 1–0 (3) Jeremie Boga (Tom Louchet), 1–1 (21) Lassine Sinayoko, 2–1 (24) Självmål, 3–1 (76) Terem Moffi.

Varningar, Niza: Isak Jansson, Kojo Peprah Oppong.

Utvisningar, .

Nästa match:

Auxerre: Nantes, borta, 30 augusti