Lassine Sinayokos mål räckte inte när Auxerre föll
- Niza vann med 3–1 mot Auxerre
- Självmål matchvinnare för Niza
- Niza nu femte, Auxerre på tionde plats
Auxerre räckte inte till mot Niza på bortaplan i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 3–1 (2–1) till Niza.
Niza–Auxerre – mål för mål
Niza började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Jeremie Boga till på pass av Tom Louchet.
Auxerre kvitterade till 1–1 i 21:a minuten, när Lassine Sinayoko fick träff.
Niza tog ledningen i 24:e minuten.
På tilläggstid i första halvleken blev Auxerres Donovan Leon utvisad. Terem Moffi ökade Nizas ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Niza ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Auxerre ligger på tionde plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Nästa motstånd för Auxerre är Nantes. Lagen möts lördag 30 augusti 19.00 på Stade de la Beaujoire.
Niza–Auxerre 3–1 (2–1)
Ligue 1 herr, Allianz Rivera
Mål: 1–0 (3) Jeremie Boga (Tom Louchet), 1–1 (21) Lassine Sinayoko, 2–1 (24) Självmål, 3–1 (76) Terem Moffi.
Varningar, Niza: Isak Jansson, Kojo Peprah Oppong.
Auxerre: Nantes, borta, 30 augusti
