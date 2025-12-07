Ledning i halvtid – då tappade Werder Bremen och förlorade

Hamburg vann med 3–2 mot Werder Bremen

Yussuf Poulsen matchvinnare för Hamburg

Andra raka segern för Hamburg

Bortalaget Werder Bremen hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i matchen i Bundesliga mot Hamburg. Men Hamburg vände på matchen och vann till slut med 3–2.

Hamburg–Werder Bremen – mål för mål

Jens Stage gjorde 1–0 till Werder Bremen på tilläggstid i första halvlek.

Albert Sambi Lokonga slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Hamburg.

I den 75:e minuten gav Luka Vuskovic Hamburg ledningen framspelad av Fabio Vieira.

Justin Njinmah kvitterade för Werder Bremen med knappa kvarten kvar.

Hamburg tog ledningen bara sex minuter senare genom Yussuf Poulsen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Hamburg ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Werder Bremen är på elfte plats. Werder Bremen har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 november låg laget på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april på Weserstadion.

Nästa motstånd för Werder Bremen är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 14 december 19.30 på Weserstadion.

Hamburg–Werder Bremen 3–2 (0–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (45) Jens Stage, 1–1 (63) Albert Sambi Lokonga, 2–1 (75) Luka Vuskovic (Fabio Vieira), 2–2 (78) Justin Njinmah, 3–2 (84) Yussuf Poulsen.

Varningar, Hamburg: Luka Vuskovic. Werder Bremen: Romano Schmid, Marco Grull, Jens Stage, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Keke Topp.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-1-2

Werder Bremen: 1-2-2

Nästa match:

Werder Bremen: VfB Stuttgart, hemma, 14 december