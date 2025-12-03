Leeds bröt förlustsviten – vann mot Chelsea

Leeds vann med 3–1 mot Chelsea

Ao Tanaka avgjorde för Leeds

Pedro Neto ende målskytt för Chelsea

Efter fyra förluster i rad för Leeds i Premier League kom en ljusning. Hemma mot Chelsea kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Elland Road slutade 3–1 (2–0).

Liverpool nästa för Leeds

Leeds gjorde första målet när Jaka Bijol nätade framspelad av Anton Stach redan i sjätte minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken genom Ao Tanaka.

Direkt efter pausen gjorde Pedro Neto mål efter pass från Jamie Gittens och reducerade åt Chelsea. Fler mål än så blev det inte för Chelsea.

I 72:a minuten ökade Dominic Calvert-Lewin ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

I nästa match, lördag 6 december möter Leeds Liverpool hemma på Elland Road 18.30 medan Chelsea spelar borta mot Bournemouth 16.00.

Leeds–Chelsea 3–1 (2–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (6) Jaka Bijol (Anton Stach), 2–0 (43) Ao Tanaka, 2–1 (50) Pedro Neto (Jamie Gittens), 3–1 (72) Dominic Calvert-Lewin.

Varningar, Leeds: Anton Stach. Chelsea: Estevao.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-0-4

Chelsea: 3-1-1

Nästa match:

Leeds: Liverpool, hemma, 6 december

Chelsea: AFC Bournemouth, borta, 6 december