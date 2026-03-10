Leicester är äntligen segrare igen efter vinst mot Bristol C

Leicester-seger med 2–0 mot Bristol C

Ben Nelson avgjorde för Leicester

Tredje förlusten i följd för Bristol C

Tio matcher utan seger i Championship fick räcka. På tisdagen kunde Leicester till slut ta tre poäng igen. Laget vann hemma mot Bristol C, med 2–0 (2–0).

Det här var Leicesters fjärde nolla den här säsongen.

Queens Park Rangers nästa för Leicester

Ben Nelson slog till efter pass från Jordan James redan i 13:e minuten och gav Leicester en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Abdul Fatawu på pass av Bobby Reid. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Leicester med 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 mars. Då möter Leicester Queens Park Rangers på King Power Stadium 16.00. Bristol C tar sig an Middlesbrough borta 13.30.

Leicester–Bristol C 2–0 (2–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (13) Ben Nelson (Jordan James), 2–0 (28) Abdul Fatawu (Bobby Reid).

Varningar, Leicester: Hamza Choudhury, Ben Nelson. Bristol C: Sinclair Armstrong, Neto Borges, Sam Morsy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-3-1

Bristol C: 1-0-4

Nästa match:

Leicester: Queens Park Rangers FC, hemma, 14 mars 16.00

Bristol C: Middlesbrough FC, borta, 14 mars 13.30