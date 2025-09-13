Leicester lyfte sig i andra och fixade kryss borta mot Oxford United
- Oavgjort i mötet mellan Oxford United och Leicester
- Ricardo Pereira kvitterade i 55:e minuten
- Bristol C nästa motståndare för Oxford United
Oxford United hade ledningen i halvtid med 2–1 hemma mot Leicester i Championship. Men i andra halvlek kom Leicester mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.
Oxford United–Leicester – mål för mål
Oxford United fick en bra start på matchen. Will Lankshear gjorde målet på pass av Michal Helik, redan i nionde minuten.
Leicester kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Jordan Ayew, i 13:e minuten.
I den 24:e minuten fick Leicester Aaron Ramsey utvisad.
Oxford United tog ledningen i 44:e minuten. I 55:e minuten slog Ricardo Pereira till, och kvitterade för Leicester. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Oxford Uniteds andra oavgjorda match den här säsongen.
Lagen möts igen 24 januari på King Power Stadium.
Oxford United tar sig an Bristol C i nästa match borta söndag 21 september 16.00. Leicester möter Coventry hemma lördag 20 september 13.30.
Oxford United–Leicester 2–2 (2–1)
Championship, Kassam Stadium
Mål: 1–0 (9) Will Lankshear (Michal Helik), 1–1 (13) Jordan Ayew, 2–1 (44) Självmål, 2–2 (55) Ricardo Pereira.
Varningar, Oxford United: Sam Long.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oxford United: 0-2-3
Leicester: 3-1-1
Nästa match:
Oxford United: Bristol City FC, borta, 21 september
Leicester: Coventry City FC, hemma, 20 september
