Leicester lyfte sig i andra och fixade kryss borta mot Oxford United

Oavgjort i mötet mellan Oxford United och Leicester

Ricardo Pereira kvitterade i 55:e minuten

Bristol C nästa motståndare för Oxford United

Oxford United hade ledningen i halvtid med 2–1 hemma mot Leicester i Championship. Men i andra halvlek kom Leicester mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Oxford United–Leicester – mål för mål

Oxford United fick en bra start på matchen. Will Lankshear gjorde målet på pass av Michal Helik, redan i nionde minuten.

Leicester kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Jordan Ayew, i 13:e minuten.

I den 24:e minuten fick Leicester Aaron Ramsey utvisad.

Oxford United tog ledningen i 44:e minuten. I 55:e minuten slog Ricardo Pereira till, och kvitterade för Leicester. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Oxford Uniteds andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 24 januari på King Power Stadium.

Oxford United tar sig an Bristol C i nästa match borta söndag 21 september 16.00. Leicester möter Coventry hemma lördag 20 september 13.30.

Oxford United–Leicester 2–2 (2–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (9) Will Lankshear (Michal Helik), 1–1 (13) Jordan Ayew, 2–1 (44) Självmål, 2–2 (55) Ricardo Pereira.

Varningar, Oxford United: Sam Long.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 0-2-3

Leicester: 3-1-1

Nästa match:

Oxford United: Bristol City FC, borta, 21 september

Leicester: Coventry City FC, hemma, 20 september