Leonardo Pavolettis mål räckte inte – när Cagliari förlorade

Pisa vann med 3–1 mot Cagliari

Antonio Caracciolo gjorde två mål för Pisa

Andra raka förlusten för Cagliari

Cagliari fick se sig besegrat av Pisa på bortaplan i söndagens möte i Serie A. 3–1 (1–0) slutade matchen.

Antonio Caracciolo med två mål för Pisa

Pisa gjorde första målet när Stefano Moreo nätade på straff redan i nionde minuten. I den 37:e minuten fick Pisa Rafiu Durosinmi utvisad.

Direkt efter pausen ökade Antonio Caracciolo Pisas ledning. I 54:e minuten nätade Antonio Caracciolo på nytt och gjorde 3–0. Cagliaris Leonardo Pavoletti gjorde 3–1 i 67:e minuten på pass av Alberto Dossena. Men mer än så orkade Cagliari inte med.

Nästa motstånd för Cagliari är Napoli. Lagen möts fredag 20 mars 18.30 på Unipol Domus.

Pisa–Cagliari 3–1 (1–0)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 1–0 (9) Stefano Moreo, 2–0 (52) Antonio Caracciolo, 3–0 (54) Antonio Caracciolo, 3–1 (67) Leonardo Pavoletti (Alberto Dossena).

Varningar, Pisa: Michel Aebischer. Cagliari: Adam Obert, Alberto Dossena, Ze Pedro.

Utvisningar, Pisa: Rafiu Durosinmi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 1-0-4

Cagliari: 0-2-3

Nästa match:

Cagliari: Napoli, hemma, 20 mars 18.30