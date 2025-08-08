Leonella Lahdo och Lova Sandahl målgörare när Degerfors vann

Degerfors segrade – 2–0 mot Skultorp

Andra raka nederlaget för Skultorp

Degerfors sjätte seger

2–0 (1–0) vann Degerfors med på bortaplan mot Skultorp i division 1 mellersta dam. Bakom segern låg ett mål var av Leonella Lahdo och Lova Sandahl.

– Idag var vi inte med från start utan var ett steg efter. Redan efter fyra minuter dessutom 0–1 så en uppförsbacke att jobba i. Tycker att vår första halvlek ändå är okej och vi har en boll i ribban, men även Degerfors hade bra chanser. Vår andra halvlek är inte bra, vi är aldrig nära utan ett steg efter. 0–2 på en omställning och efter det har vi svårt att skapa chanser. Konstaterar att när vi inte får till vår prestation då är det svårt att ta poäng i division 1, rättvis seger för Degerfors, tyckte Skultorps tränare Thomas Sjökvist, efter matchen.

FC Trollhättan nästa för Degerfors

För Skultorp gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen, medan Degerfors är på sjätte plats.

I nästa match möter Skultorp Husqvarna borta på fredag 15 augusti 19.00. Degerfors möter FC Trollhättan söndag 17 augusti 13.00 hemma.