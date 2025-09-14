Lille avgjorde i andra halvlek mot Toulouse

Seger för Lille med 2–1 mot Toulouse

Ethan Mbappe avgjorde för Lille

Tredje raka segern för Lille

Lille vann hemmamatchen i Ligue 1 herr mot Toulouse på söndagen. Matchen slutade 2–1 (0–0) efter att Lille avgjort matchen i andra halvlek.

Ethan Mbappe blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på tilläggstid.

Lens nästa för Lille

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Frank Magri till och gav Toulouse ledningen.

I den 80:e minuten fick Toulouses Alexis Vossah rött kort, och laget fick spela de sista tio minuterna med en spelare mindre.

Det såg länge ut att gå mot seger för Toulouse. Kvitteringen kom på stopptid, när Nabil Bentaleb slog till och gjorde mål på straff för Lille.

Det matchavgörande målet för Lille kom direkt därefter när Ethan Mbappe på övertid gjorde 2–1. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Lilles andra uddamålsseger den här säsongen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Lille med 2–1.

Lagen möts igen 12 april på Stadium de Toulouse.

I nästa match möter Lille Lens borta på lördag 20 september 21.05. Toulouse möter Auxerre söndag 21 september 17.15 borta.

Lille–Toulouse 2–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 0–1 (50) Frank Magri, 1–1 (90) Nabil Bentaleb, 2–1 (90) Ethan Mbappe.

Varningar, Lille: Olivier Giroud, Chancel Mbemba.

Utvisningar, .

Nästa match:

Lille: Lens, borta, 20 september

Toulouse: Auxerre, borta, 21 september