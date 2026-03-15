Lille vann mot Rennes på Roazhon Park efter rivstart

Lille vann med 2–1 mot Rennes

Hakon Arnar Haraldsson matchvinnare för Lille

Lilles 13:e seger för säsongen

Efter två minuters spel gjorde Matias Fernandez-Pardo 1–0 för Lille som tog greppet om bortamatchen mot Rennes på söndagen. Matchen i Ligue 1 herr slutade 2–1.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Lille.

Marseille nästa för Lille

Direkt efter pausen ökade Hakon Arnar Haraldsson Lilles ledning. Esteban Lepaul slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Rennes. Fler mål än så blev det inte för Rennes.

För tabellens utseende betyder det här att Rennes ligger på sjunde plats medan Lille har femteplatsen.

När lagen möttes senast vann Rennes med 2–0.

I nästa match möter Rennes Metz hemma och Lille möter Marseille borta. Båda matcherna spelas söndag 22 mars 17.15.

Rennes–Lille 1–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (2) Matias Fernandez-Pardo, 0–2 (47) Hakon Arnar Haraldsson, 1–2 (59) Esteban Lepaul.

Varningar, Rennes: Mahamadou Nagida, Przemyslaw Frankowski. Lille: Nabil Bentaleb, Aissa Mandi, Nathan Ngoy, Felix Correia, Berke Ozer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 4-0-1

Lille: 3-2-0

Nästa match:

Rennes: Metz, hemma, 22 mars 17.15

Lille: Olympique Marseille, borta, 22 mars 17.15