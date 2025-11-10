Linköping hämtade upp underläge hemma mot Kristianstad

Oavgjort mellan Linköping och Kristianstad

Lisa Björk kvitterade i 64:e minuten

Linköping nu 13:e, Kristianstad på sjätte plats

Kristianstad ledde med 2–1 i paus borta mot Linköping i Damallsvenskan. I andra halvlek jobbade sig Linköping in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Linköping.

Linköping–Kristianstad – mål för mål

Gästande Kristianstad gjorde första målet när Mathilde Janzen slog till på pass av Alexandra Johannsdottir redan i nionde minuten.

Alice Nilsson fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i elfte minuten framspelad av Emma Petrovic.

Linköping reducerade till 1–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Maria Olafsdottir Gros. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Lisa Björk framspelad av Maria Olafsdottir Gros och kvitterade för Linköping. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Linköpings fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Linköping på 13:e plats i tabellen medan Kristianstad är på sjätte plats.

Söndag 16 november 14.00 möter Linköping Rosengård borta på Malmö IP medan Kristianstad spelar hemma mot Alingsås IF.

Linköping–Kristianstad 2–2 (1–2)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 0–1 (9) Mathilde Janzen (Alexandra Johannsdottir), 0–2 (11) Alice Nilsson (Emma Petrovic), 1–2 (29) Maria Olafsdottir Gros, 2–2 (64) Lisa Björk (Maria Olafsdottir Gros).

Varningar, Linköping: Jonna Andersson, Polly Doran, Keera Melenhorst.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 1-1-3

Kristianstad: 1-1-3

Nästa match:

Linköping: FC Rosengård, borta, 16 november

Kristianstad: Alingsås IF FF, hemma, 16 november