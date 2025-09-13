Prenumerera

Linköping kunde inte stoppa formstarka Hammarby

  • Hammarby vann med 3–0 mot Linköping

  • Hammarbys femte seger på de senaste sex matcherna

  • Smilla Holmberg med två mål för Hammarby

Hammarby och Linköping möttes på lördagen på Hammarby IP. Hammarby hade tre vinster i rad i Damallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–0 (2–0).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Hammarby, som nu har tio raka segrar.

Vilma Koivisto gjorde matchvinnande målet

Hammarby gjorde första målet. Vilma Koivisto gjorde målet, redan i 13:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek, genom Smilla Holmberg. I 49:e minuten gjorde Smilla Holmberg också 3–0.

Det här betyder att Hammarby är i fortsatt serieledning, med 42 poäng efter 18 matcher, och Linköping på 13:e plats med elva poäng.

Hammarby tar sig an Djurgården i nästa match borta måndag 22 september 19.00. Linköping möter Piteå hemma fredag 19 september 19.00.

Hammarby–Linköping 3–0 (2–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (13) Vilma Koivisto, 2–0 (43) Smilla Holmberg, 3–0 (49) Smilla Holmberg.

Varningar, Linköping: Jonna Andersson, Polly Doran.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-1-0

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby: Djurgårdens IF DFF, borta, 22 september

Linköping: Piteå IF DFF, hemma, 19 september

