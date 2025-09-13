Linköping kunde inte stoppa formstarka Hammarby
- Hammarby vann med 3–0 mot Linköping
- Hammarbys femte seger på de senaste sex matcherna
- Smilla Holmberg med två mål för Hammarby
Hammarby och Linköping möttes på lördagen på Hammarby IP. Hammarby hade tre vinster i rad i Damallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–0 (2–0).
Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Hammarby, som nu har tio raka segrar.
Vilma Koivisto gjorde matchvinnande målet
Hammarby gjorde första målet. Vilma Koivisto gjorde målet, redan i 13:e minuten.
Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek, genom Smilla Holmberg. I 49:e minuten gjorde Smilla Holmberg också 3–0.
Det här betyder att Hammarby är i fortsatt serieledning, med 42 poäng efter 18 matcher, och Linköping på 13:e plats med elva poäng.
Hammarby tar sig an Djurgården i nästa match borta måndag 22 september 19.00. Linköping möter Piteå hemma fredag 19 september 19.00.
Hammarby–Linköping 3–0 (2–0)
Damallsvenskan, Hammarby IP
Mål: 1–0 (13) Vilma Koivisto, 2–0 (43) Smilla Holmberg, 3–0 (49) Smilla Holmberg.
Varningar, Linköping: Jonna Andersson, Polly Doran.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 4-1-0
Linköping: 2-0-3
Nästa match:
Hammarby: Djurgårdens IF DFF, borta, 22 september
Linköping: Piteå IF DFF, hemma, 19 september
