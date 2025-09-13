Linköping kunde inte stoppa formstarka Hammarby

Hammarby vann med 3–0 mot Linköping

Hammarbys femte seger på de senaste sex matcherna

Smilla Holmberg med två mål för Hammarby

Hammarby och Linköping möttes på lördagen på Hammarby IP. Hammarby hade tre vinster i rad i Damallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–0 (2–0).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Hammarby, som nu har tio raka segrar.

Vilma Koivisto gjorde matchvinnande målet

Hammarby gjorde första målet. Vilma Koivisto gjorde målet, redan i 13:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek, genom Smilla Holmberg. I 49:e minuten gjorde Smilla Holmberg också 3–0.

Det här betyder att Hammarby är i fortsatt serieledning, med 42 poäng efter 18 matcher, och Linköping på 13:e plats med elva poäng.

Hammarby tar sig an Djurgården i nästa match borta måndag 22 september 19.00. Linköping möter Piteå hemma fredag 19 september 19.00.

Hammarby–Linköping 3–0 (2–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (13) Vilma Koivisto, 2–0 (43) Smilla Holmberg, 3–0 (49) Smilla Holmberg.

Varningar, Linköping: Jonna Andersson, Polly Doran.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-1-0

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby: Djurgårdens IF DFF, borta, 22 september

Linköping: Piteå IF DFF, hemma, 19 september