Linköping vann på bortaplan mot Göteborg

Det blev seger för bortalaget Linköping i matchen mot Göteborg på Valhalla IP. Laget vann lördagens match i Elitettan med 3–2 (1–1).

Linköpings sportansvarig Mia Eriksson om matchen:

– Stark insats på bortaplan mot ett spännande och talangfullt IFK Göteborg. En premiär är alltid en premiär och nu finns det mycket bra att bygga vidare på och mycket som ska fortsätta jobbas på. Vår trupp är nykomponerad, men det finns en stabil grund av erfarna spelare mixad med unga talanger som ska fortsätta utvecklas.

Göteborg–Linköping – mål för mål

Linköping tog ledningen i 32:a minuten genom Petronella Winblad. Göteborg kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Valentina Metaj.

Direkt efter pausen ökade Ashlynn Nicole Serepca Linköpings ledning. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Emma Bülow träff och ökade ledningen för Linköping. I 70:e minuten nätade Leia Molund och reducerade åt Göteborg. Men mer än så orkade Göteborg inte med.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för Linköping med 8–0.

I nästa omgång har Göteborg Enskede borta på Enskede IP, måndag 6 april 13.00. Linköping spelar hemma mot BK Häcken Utveckling lördag 4 april 15.00.

Mål: 0–1 (32) Petronella Winblad, 1–1 (43) Valentina Metaj, 1–2 (52) Ashlynn Nicole Serepca, 1–3 (62) Emma Bülow, 2–3 (70) Leia Molund.

