Linnéa Westbom matchhjälte för Umeå mot ÖSK
- Seger för Umeå med 1–0 mot ÖSK
- Umeås tionde seger på de senaste tio matcherna
- Linnéa Westbom matchvinnare för Umeå
Umeå vann med 1–0 (1–0) hemma mot ÖSK i Elitettan. Matchens enda mål stod Linnéa Westbom för i första halvleken.
ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren kommenterade matchen:
– Tufft med ännu en hedersam förlust. Vi gör mycket bra framförallt försvarsmässigt och har våra lägen till kvittering.
Resultatet betyder också att Umeå har hållit nollan i fem matcher i rad.
Det här innebär att Umeå nu har elva segrar i följd i Elitettan.
Umeå–ÖSK – mål för mål
Umeå har en stark form med fem segrar och 13–0 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan ÖSK har en vinst och fyra förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Umeås femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också ÖSK:s sjunde uddamålsförlust.
Umeå stannar därmed i serieledning, och ÖSK sist, på 14:e plats, i tabellen.
Söndag 31 augusti spelar Umeå borta mot Sunnanå 16.00 och ÖSK mot Gamla Upsala SK Dam borta 14.00 på Studenternas.
Umeå–ÖSK 1–0 (1–0)
Elitettan, Umeå Energi Arena
Mål: 1–0 (45) Linnéa Westbom.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Umeå: 5-0-0
ÖSK: 1-0-4
Nästa match:
Umeå: Sunnanå SK, borta, 31 augusti
ÖSK: Gamla Upsala SK, borta, 31 augusti
