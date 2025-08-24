Linnéa Westbom matchhjälte för Umeå mot ÖSK

Seger för Umeå med 1–0 mot ÖSK

Umeås tionde seger på de senaste tio matcherna

Linnéa Westbom matchvinnare för Umeå

Umeå vann med 1–0 (1–0) hemma mot ÖSK i Elitettan. Matchens enda mål stod Linnéa Westbom för i första halvleken.

ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren kommenterade matchen:

– Tufft med ännu en hedersam förlust. Vi gör mycket bra framförallt försvarsmässigt och har våra lägen till kvittering.

Resultatet betyder också att Umeå har hållit nollan i fem matcher i rad.

Det här innebär att Umeå nu har elva segrar i följd i Elitettan.

Umeå–ÖSK – mål för mål

Umeå har en stark form med fem segrar och 13–0 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan ÖSK har en vinst och fyra förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Umeås femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också ÖSK:s sjunde uddamålsförlust.

Umeå stannar därmed i serieledning, och ÖSK sist, på 14:e plats, i tabellen.

Söndag 31 augusti spelar Umeå borta mot Sunnanå 16.00 och ÖSK mot Gamla Upsala SK Dam borta 14.00 på Studenternas.

Umeå–ÖSK 1–0 (1–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (45) Linnéa Westbom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 5-0-0

ÖSK: 1-0-4

Nästa match:

Umeå: Sunnanå SK, borta, 31 augusti

ÖSK: Gamla Upsala SK, borta, 31 augusti