Liverpool avgjorde i andra halvlek mot Tottenham

Liverpool vann bortamatchen i Premier League mot Tottenham på lördagen. Matchen slutade 1–2 (0–0) efter att Liverpool avgjort matchen i andra halvlek.

Hugo Ekitike gjorde matchvinnande målet

I den 33:e minuten blev Tottenhams Xavi Simons utvisad.

Efter en mållös första halvlek gjorde Alexander Isak 1–0 till Liverpool i den 56:e minuten.

I 66:e minuten slog Hugo Ekitike till och gjorde 0–2.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Tottenham genom Richarlison. Mer än så blev det dock inte för Tottenham.

Nästa motstånd för Liverpool är Wolverhampton. Lagen möts lördag 27 december 16.00 på Anfield.

Tottenham–Liverpool 1–2 (0–0)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (56) Alexander Isak, 0–2 (66) Hugo Ekitike, 1–2 (83) Richarlison.

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Micky van de Ven. Liverpool: Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai.

Utvisningar, Tottenham: Xavi Simons.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 1-1-3

Liverpool: 3-2-0

Nästa match:

Liverpool: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 27 december 16.00