Liverpool och Leeds kryssade i mållös match

Publiken på Anfield fick inte se några mål när Liverpool tog emot Leeds i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Liverpool.

Liverpool–Leeds – mål för mål

Liverpool har tre segrar och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leeds har en vinst och fyra oavgjorda och 9–6 i målskillnad.

Söndag 4 januari spelar Liverpool borta mot Fulham 16.00 och Leeds mot Manchester United hemma 13.30 på Elland Road.

Liverpool–Leeds 0–0

Premier League, Anfield

Varningar, Leeds: Ethan Ampadu, Jaka Bijol.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 3-2-0

Leeds: 1-4-0

Nästa match:

Liverpool: Fulham FC, borta, 4 januari 16.00

Leeds: Manchester United, hemma, 4 januari 13.30