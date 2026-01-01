Liverpool och Leeds kryssade i mållös match
Publiken på Anfield fick inte se några mål när Liverpool tog emot Leeds i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Liverpool.
Liverpool har tre segrar och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leeds har en vinst och fyra oavgjorda och 9–6 i målskillnad.
Söndag 4 januari spelar Liverpool borta mot Fulham 16.00 och Leeds mot Manchester United hemma 13.30 på Elland Road.
Liverpool–Leeds 0–0
Premier League, Anfield
Varningar, Leeds: Ethan Ampadu, Jaka Bijol.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 3-2-0
Leeds: 1-4-0
Nästa match:
Liverpool: Fulham FC, borta, 4 januari 16.00
Leeds: Manchester United, hemma, 4 januari 13.30
