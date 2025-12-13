Liverpool rivstartade – och vann mot Brighton

Liverpool segrade – 2–0 mot Brighton

Hugo Ekitike med två mål för Liverpool

Liverpool utan insläppt mål

Det tog en minut. Sen gjorde Hugo Ekitike 1–0 för Liverpool som tog greppet om hemmamatchen mot Brighton på lördagen. Matchen i Premier League slutade 2–0.

Det här var Liverpools femte nolla den här säsongen.

Tottenham nästa för Liverpool

Liverpool startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara en minut slog Hugo Ekitike till på passning från Joe Gomez.

Hugo Ekitike fick utdelning på nytt med en halvtimme kvar att spela på pass av Mohamed Salah och ökade ledningen för Liverpool. 2–0-målet blev matchens sista.

Liverpool har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.

Lördag 20 december spelar Liverpool borta mot Tottenham 18.30 och Brighton mot Sunderland hemma 16.00 på American Express Community Stadium.

Liverpool–Brighton 2–0 (1–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (1) Hugo Ekitike (Joe Gomez), 2–0 (60) Hugo Ekitike (Mohamed Salah).

Varningar, Liverpool: Ibrahima Konate. Brighton: Lewis Dunk, Diego Gomez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 2-2-1

Brighton: 2-1-2

Nästa match:

Liverpool: Tottenham Hotspur FC, borta, 20 december 18.30

Brighton: Sunderland AFC, hemma, 20 december 16.00