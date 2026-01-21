Liverpools fina svit mot Marseille fortsätter

Seger för Liverpool med 3–0 mot Marseille

Liverpools fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dominik Szoboszlai matchvinnare för Liverpool

Liverpool fortsätter att vinna mot Marseille i Champions League. På onsdagen segrade Liverpool på nytt – den här gången med 3–0 (1–0) borta på Stade Orange Velodrome. Det var Liverpools fjärde raka seger mot Marseille.

Segern var Liverpools fjärde på de senaste fem matcherna.

Qarabag nästa för Liverpool

Liverpool tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Dominik Szoboszlai.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 72:a minuten. Liverpool gjorde också 0–3 genom Cody Gakpo med assist av Ryan Gravenberch i 90:e minuten.

Marseille ligger på 19:e plats i tabellen efter matchen medan Liverpool ligger på fjärde plats. Ett fint lyft för Liverpool som låg på elfte plats så sent som den 20 januari.

På onsdag 28 januari 21.00 spelar Marseille borta mot Club Brügge och Liverpool hemma mot Qarabag.

Marseille–Liverpool 0–3 (0–1)

Champions League, Stade Orange Velodrome

Mål: 0–1 (45) Dominik Szoboszlai, 0–2 (72) Självmål, 0–3 (90) Cody Gakpo (Ryan Gravenberch).

Varningar, Marseille: Benjamin Pavard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 2-0-3

Liverpool: 4-0-1

Nästa match:

Marseille: Club Brügge, borta, 28 januari 21.00

Liverpool: Karabach, hemma, 28 januari 21.00