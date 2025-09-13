Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu sju raka segrar hemma

Ljungskile vann med 3–0 mot Hässleholms IF

Ljungskiles femte seger på de senaste sex matcherna

Linus Carlstrand tvåmålsskytt för Ljungskile

Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Hässleholms IF på lördagen med 3–0 (1–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.

Linus Carlstrand med två mål för Ljungskile

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Ljungskile tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Linus Carlstrand. Direkt efter pausen ökade Linus Carlstrand Ljungskiles ledning.

I 90:e minuten gjorde Alex Rasheed också 3–0.

Det här betyder att Ljungskile är kvar i serieledning, och Hässleholms IF stannar på fjärde plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Ljungskile SK med 4–1.

Söndag 21 september 16.00 spelar Ljungskile borta mot Ängelholm. Hässleholms IF möter IFK Skövde borta på Södermalms IP lördag 20 september 16.00.

Ljungskile–Hässleholms IF 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (29) Linus Carlstrand, 2–0 (52) Linus Carlstrand, 3–0 (90) Alex Rasheed.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Hässleholms IF: 4-0-1

Nästa match:

Ljungskile: Ängelholms FF, borta, 21 september

Hässleholms IF: IFK Skövde FK, borta, 20 september