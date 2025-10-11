Prenumerera

Ljungskile vände 1–9 till seger mot Eskilsminne

  • Seger för Ljungskile med 3–0 mot Eskilsminne

  • Ljungskiles fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Vilmer Tyrén matchvinnare för Ljungskile

Eskilsminne gick mot seger, men tappade allt vid ledningen 9–1 på bortaplan. Ljungskile vände och vann matchen i Ettan södra herr med 3–0 (2–0).

Därmed har Ljungskile nio raka segrar på hemmaplan.

Jönköping nästa för Ljungskile

Ljungskile gjorde första målet när Vilmer Tyrén nätade redan i 17:e minuten.

Linus Carlstrand stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Till slut kom också 3–0 genom Abdishakur Bashir Omar i 70:e minuten.

När lagen senast möttes vann Ljungskile SK med 3–0.

Ljungskile tar sig an Jönköping i nästa match borta söndag 19 oktober 16.00. Eskilsminne möter Skövde AIK hemma lördag 18 oktober 16.00.

Ljungskile–Eskilsminne 3–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (17) Vilmer Tyrén, 2–0 (45) Linus Carlstrand, 3–0 (70) Abdishakur Bashir Omar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Eskilsminne: 1-0-4

Nästa match:

Ljungskile: Jönköpings Södra IF, borta, 19 oktober

Eskilsminne: Skövde AIK, hemma, 18 oktober

