Ljungskile vände 1–9 till seger mot Eskilsminne
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Ljungskile med 3–0 mot Eskilsminne
- Ljungskiles fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Vilmer Tyrén matchvinnare för Ljungskile
Eskilsminne gick mot seger, men tappade allt vid ledningen 9–1 på bortaplan. Ljungskile vände och vann matchen i Ettan södra herr med 3–0 (2–0).
Därmed har Ljungskile nio raka segrar på hemmaplan.
Jönköping nästa för Ljungskile
Ljungskile gjorde första målet när Vilmer Tyrén nätade redan i 17:e minuten.
Linus Carlstrand stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Till slut kom också 3–0 genom Abdishakur Bashir Omar i 70:e minuten.
När lagen senast möttes vann Ljungskile SK med 3–0.
Ljungskile tar sig an Jönköping i nästa match borta söndag 19 oktober 16.00. Eskilsminne möter Skövde AIK hemma lördag 18 oktober 16.00.
Ljungskile–Eskilsminne 3–0 (2–0)
Ettan södra herr, Skarsjövallen
Mål: 1–0 (17) Vilmer Tyrén, 2–0 (45) Linus Carlstrand, 3–0 (70) Abdishakur Bashir Omar.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ljungskile: 4-0-1
Eskilsminne: 1-0-4
Nästa match:
Ljungskile: Jönköpings Södra IF, borta, 19 oktober
Eskilsminne: Skövde AIK, hemma, 18 oktober
Den här artikeln handlar om: