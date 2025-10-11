Ljungskile vände 1–9 till seger mot Eskilsminne

Seger för Ljungskile med 3–0 mot Eskilsminne

Ljungskiles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vilmer Tyrén matchvinnare för Ljungskile

Eskilsminne gick mot seger, men tappade allt vid ledningen 9–1 på bortaplan. Ljungskile vände och vann matchen i Ettan södra herr med 3–0 (2–0).

Därmed har Ljungskile nio raka segrar på hemmaplan.

Jönköping nästa för Ljungskile

Ljungskile gjorde första målet när Vilmer Tyrén nätade redan i 17:e minuten.

Linus Carlstrand stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Till slut kom också 3–0 genom Abdishakur Bashir Omar i 70:e minuten.

När lagen senast möttes vann Ljungskile SK med 3–0.

Ljungskile tar sig an Jönköping i nästa match borta söndag 19 oktober 16.00. Eskilsminne möter Skövde AIK hemma lördag 18 oktober 16.00.

Ljungskile–Eskilsminne 3–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (17) Vilmer Tyrén, 2–0 (45) Linus Carlstrand, 3–0 (70) Abdishakur Bashir Omar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Eskilsminne: 1-0-4

Nästa match:

Ljungskile: Jönköpings Södra IF, borta, 19 oktober

Eskilsminne: Skövde AIK, hemma, 18 oktober