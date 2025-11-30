Lorient äntligen vinnare igen efter seger mot Niza

Lorient-seger med 3–1 mot Niza

Lorients Sambou Soumano tvåmålsskytt

Fjärde förlusten i rad för Niza

Efter sju matcher utan seger i Ligue 1 herr kunde Lorient till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Niza, med 3–1 (2–1).

I och med detta har Niza fyra förluster i rad.

Efter tolv minuters spel gjorde Niza 0–1.

Lorient kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Laurent Abergel.

Sambou Soumano stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Sambou Soumano Lorients ledning. Soumano fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari på Allianz Rivera.

Lorient tar sig an Lyon i nästa match hemma söndag 7 december 20.45. Niza möter samma dag 15.00 Angers hemma.

Lorient–Niza 3–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 0–1 (12) Självmål, 1–1 (31) Laurent Abergel, 2–1 (45) Sambou Soumano, 3–1 (53) Sambou Soumano.

Varningar, Lorient: Darlin Yongwa. Niza: Sofiane Diop, Isak Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 1-3-1

Niza: 1-0-4

Nästa match:

Lorient: Olympique Lyon, hemma, 7 december

Niza: Angers SCO, hemma, 7 december