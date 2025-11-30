Lorient äntligen vinnare igen efter seger mot Niza
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Lorient-seger med 3–1 mot Niza
- Lorients Sambou Soumano tvåmålsskytt
- Fjärde förlusten i rad för Niza
Efter sju matcher utan seger i Ligue 1 herr kunde Lorient till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Niza, med 3–1 (2–1).
I och med detta har Niza fyra förluster i rad.
Lorients Sambou Soumano tvåmålsskytt
Efter tolv minuters spel gjorde Niza 0–1.
Lorient kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Laurent Abergel.
Sambou Soumano stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken.
Direkt efter pausen ökade Sambou Soumano Lorients ledning. Soumano fullbordade därmed lagets vändning.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari på Allianz Rivera.
Lorient tar sig an Lyon i nästa match hemma söndag 7 december 20.45. Niza möter samma dag 15.00 Angers hemma.
Lorient–Niza 3–1 (2–1)
Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir
Mål: 0–1 (12) Självmål, 1–1 (31) Laurent Abergel, 2–1 (45) Sambou Soumano, 3–1 (53) Sambou Soumano.
Varningar, Lorient: Darlin Yongwa. Niza: Sofiane Diop, Isak Jansson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lorient: 1-3-1
Niza: 1-0-4
Nästa match:
Lorient: Olympique Lyon, hemma, 7 december
Niza: Angers SCO, hemma, 7 december
Den här artikeln handlar om: