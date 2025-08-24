Lorient vann med 4–0 mot Rennes

Sambou Soumano matchvinnare för Lorient

Lorient utan insläppt mål

Rennes blev besegrade av Lorient på bortaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 4–0 (1–0).

Lille nästa för Lorient

I den sjätte minuten fick Rennes Mahdi Camara utvisad.

Rennes åkte på en utvisning i den elfte minuten när Christopher Wooh fick lämna planen.

Lorient tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Sambou Soumano framspelad av Arthur Avom Ebong. Direkt efter pausen ökade Tosin Aiyegun Lorients ledning.

I 65:e minuten slog Pablo Pagis till, och gjorde 3–0.

Lorient gjorde också 4–0 genom Theo Le Bris i 69:e minuten.

Lorient vann senast lagen möttes med 2–1 på Roazhon Park.

Lagen möts på nytt på Roazhon Park den 25 januari.

Nästa motstånd för Rennes är Angers. Lagen möts söndag 31 augusti 15.00 på Stade Raymond Kopa.

Lorient–Rennes 4–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 1–0 (45) Sambou Soumano (Arthur Avom Ebong), 2–0 (47) Tosin Aiyegun, 3–0 (65) Pablo Pagis, 4–0 (69) Theo Le Bris.

Varningar, Lorient: Laurent Abergel, Sambou Soumano, Formose Mendy, Panos Katseris, Dermane Karim, Arsene Kouassi.

Utvisningar, Rennes: Christopher Wooh, Mahdi Camara.

Nästa match:

Rennes: Angers SCO, borta, 31 augusti