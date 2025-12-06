Lucas Boye matchhjälte för Alaves mot Real Sociedad

Alaves vann med 1–0 mot Real Sociedad

Lucas Boye avgjorde för Alaves

Andra förlusten i rad för Real Sociedad

Alaves vann med 1–0 (1–0) hemma mot Real Sociedad i La Liga. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Lucas Boye.

Alaves–Real Sociedad – mål för mål

Alaves har två segrar och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–8 i målskillnad. Det här var Alaves fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Den 12 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Alaves är Real Madrid. Lagen möts söndag 14 december 21.00 på Mendizorrotza.

Alaves–Real Sociedad 1–0 (1–0)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 1–0 (45) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Ander Guevara, Nahuel Tenaglia. Real Sociedad: Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-0-3

Real Sociedad: 2-1-2

Nästa match:

Alaves: Real Madrid, hemma, 14 december