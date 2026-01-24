Lucas Vazquez avgjorde när Bayer Leverkusen sänkte Werder Bremen

Bayer Leverkusen vann med 1–0 mot Werder Bremen

Lucas Vazquez avgjorde för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens starka defensiv briljerade

Målet i första halvleken blev matchens enda. Bayer Leverkusen vann med 1–0 (1–0) hemma mot Werder Bremen i Bundesliga.

Bayer Leverkusen höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Bayer Leverkusen–Werder Bremen – mål för mål

Bayer Leverkusen har tre segrar och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har två oavgjorda och tre förluster och 3–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Eintracht Frankfurt. Lagen möts lördag 31 januari 15.30 på Deutsche Bank Park. Werder Bremen tar sig an Hoffenheim hemma tisdag 27 januari 20.30.

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (1–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (37) Lucas Vazquez (Ibrahim Maza).

Varningar, Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann, Loic Bade. Werder Bremen: Marco Friedl, Olivier Deman, Julian Malatini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-0-2

Werder Bremen: 0-2-3

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Eintracht Frankfurt, borta, 31 januari 15.30

Werder Bremen: TSG Hoffenheim, hemma, 27 januari 20.30