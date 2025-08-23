Lukas Minter Wettergren matchhjälte för Ariana mot Oskarshamn
- Ariana vann med 1–0 mot Oskarshamn
- Lukas Minter Wettergren avgjorde för Ariana
- Fjärde förlusten i rad för Oskarshamn
Ariana vann med 1–0 (1–0) hemma mot Oskarshamn i Ettan södra herr. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Lukas Minter Wettergren.
I och med detta har Oskarshamn fyra förluster i rad.
Husqvarna nästa för Ariana
Ariana har två segrar och tre förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oskarshamn har en oavgjord och fyra förluster och 1–9 i målskillnad. Det här var Arianas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns fjärde uddamålsförlust.
Det här betyder att Ariana ligger kvar på sjunde plats i tabellen, och Oskarshamn på 14:e plats.
Lagens första möte för säsongen vann Ariana FC med 3–1.
I nästa match, lördag 30 augusti 16.00, har Ariana Husqvarna borta på Vapenvallen, medan Oskarshamn spelar borta mot Skövde AIK.
Ariana–Oskarshamn 1–0 (1–0)
Ettan södra herr, Malmö Stadion
Mål: 1–0 (37) Lukas Minter Wettergren.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ariana: 2-0-3
Oskarshamn: 0-1-4
Nästa match:
Ariana: Husqvarna FF, borta, 30 augusti
Oskarshamn: Skövde AIK, borta, 30 augusti
