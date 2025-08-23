Lukas Minter Wettergren matchhjälte för Ariana mot Oskarshamn

Ariana vann med 1–0 mot Oskarshamn

Lukas Minter Wettergren avgjorde för Ariana

Fjärde förlusten i rad för Oskarshamn

Ariana vann med 1–0 (1–0) hemma mot Oskarshamn i Ettan södra herr. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Lukas Minter Wettergren.

I och med detta har Oskarshamn fyra förluster i rad.

Husqvarna nästa för Ariana

Ariana har två segrar och tre förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oskarshamn har en oavgjord och fyra förluster och 1–9 i målskillnad. Det här var Arianas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Ariana ligger kvar på sjunde plats i tabellen, och Oskarshamn på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Ariana FC med 3–1.

I nästa match, lördag 30 augusti 16.00, har Ariana Husqvarna borta på Vapenvallen, medan Oskarshamn spelar borta mot Skövde AIK.

Ariana–Oskarshamn 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Malmö Stadion

Mål: 1–0 (37) Lukas Minter Wettergren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 2-0-3

Oskarshamn: 0-1-4

Nästa match:

Ariana: Husqvarna FF, borta, 30 augusti

Oskarshamn: Skövde AIK, borta, 30 augusti