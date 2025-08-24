Lukas Sunesson matchhjälte när FC Stockholm Internazionale sänkte Haninge

FC Stockholm Internazionale segrade – 1–0 mot Haninge

Lukas Sunesson avgjorde för FC Stockholm Internazionale

Andra raka segern för FC Stockholm Internazionale

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. FC Stockholm Internazionale vann med 1–0 (0–0) borta mot Haninge i Ettan norra herr.

FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem om matchen:

– Riktigt skönt med tre poäng idag. Vi hade mer boll och skapade fler chanser, så det kändes som att målet skulle komma till slut. Det var ett riktigt fint anfall också – Hellblom slog ett perfekt inlägg och Sunesson satte dit den säkert. Extra roligt också att se nyförvärvet Thomas komma in i halvtid och spela så bra, han bidrog verkligen med energi och trygghet i spelet. En välförtjänt seger för hela laget, men vi vet att vi måste fortsätta vara ödmjuka och jobba hårt framåt!

Resultatet innebär elfte matchen i rad utan förlust för FC Stockholm Internazionale.

FC Arlanda nästa för FC Stockholm Internazionale

Det här var Haninges sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även FC Stockholm Internazionales fjärde uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann IFK Haninge med 2–1.

Lördag 30 augusti möter Haninge Karlberg borta 16.00 och FC Stockholm Internazionale möter FC Arlanda hemma 13.00.

Haninge–FC Stockholm Internazionale 0–1 (0–0)

Ettan norra herr, Torvalla IP

Mål: 0–1 (56) Lukas Sunesson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 0-1-4

FC Stockholm Internazionale: 3-2-0

Nästa match:

Haninge: Karlbergs BK, borta, 30 augusti

FC Stockholm Internazionale: FC Arlanda, hemma, 30 augusti