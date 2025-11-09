Mainz föll mot Eintracht Frankfurt borta

Eintracht Frankfurt segrade – 1–0 mot Mainz

Ritsu Doan avgjorde för Eintracht Frankfurt

Femte segern för Eintracht Frankfurt

Mainz fick se sig slaget i mötet med Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga, med 0–1 (0–0).

Segermålet för Eintracht Frankfurt stod Ritsu Doan för efter 80 minuter.

Köln nästa för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mainz har en oavgjord och fyra förluster och 5–12 i målskillnad. Förlusten var Mainz femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Eintracht Frankfurt nu ligger på sjunde plats. Mainz är på 17:e plats.

Lagen möts igen 21 mars på Opel Arena.

Nästa motstånd för Mainz är Hoffenheim. Lagen möts fredag 21 november 20.30 på Opel Arena.

Eintracht Frankfurt–Mainz 1–0 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (80) Ritsu Doan.

Varningar, Mainz: Silvan Widmer, Paul Nebel, Danny da Costa, Phillipp Mwene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Mainz: 0-1-4

Nästa match:

Mainz: TSG Hoffenheim, hemma, 21 november