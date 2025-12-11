Mainz klart för kval

Oavgjort mellan Lech Poznan och Mainz

Mikael Ishak kvitterade i 41:a minuten

Lech Poznan nu 20:e, Mainz på åttonde plats

Mainz har haft en bra säsong i Conference League herr och är nu klart för kval. Det efter oavgjort, 1–1 (1–1), på bortaplan mot Lech Poznan på torsdagen.

Lech Poznan–Mainz – mål för mål

Sota Kawasaki gav gästande Mainz ledningen efter en knapp halvtimme.

Lech Poznan kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Mikael Ishak på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Lech Poznan har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mainz har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Lech Poznan ligger på 20:e plats medan Mainz har åttondeplatsen.

Motståndare i sista omgången för Mainz är Samsunspor. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Opel Arena.

Lech Poznan–Mainz 1–1 (1–1)

Conference League herr, Stadium Poznan

Mål: 0–1 (28) Sota Kawasaki, 1–1 (41) Mikael Ishak.

Varningar, Lech Poznan: Michal Gurgul, Antoni Kozubal. Mainz: Nikolas Veratschnig, Sota Kawasaki, Daniel Batz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lech Poznan: 2-1-2

Mainz: 3-1-1

Nästa match:

Mainz: Samsunspor, hemma, 18 december 21.00