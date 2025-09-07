Målfest när Göteborg krossade Ifö Bromölla på Valhalla

Göteborg segrade – 10–0 mot Ifö Bromölla

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Andra raka segern för Göteborg

Göteborg hade inga problem med Ifö Bromölla i division 1 södra dam, och vann hemma med utklassningssiffrorna 10–0 (4–0).

Rosengård nästa för Göteborg

Leia Molund och Josan Semere Melake gjorde tre mål var för Göteborg. Övriga mål för hemmalaget gjordes av Parva Zarassi 2, Klara Andrup och Maja Ragnewall.

I tabellen innebär det här att Ifö Bromölla nu fortfarande är sist i serien. Göteborg leder serien.

I nästa match, lördag 13 september 13.00, har Göteborg Rosengård hemma på Valhalla, medan Ifö Bromölla spelar hemma mot Eskilsminne.