Mållös match när Brighton mötte Sunderland

Oavgjort i mötet mellan Brighton och Sunderland

Arsenal nästa motståndare för Brighton

Brighton tog poäng efter förlusten senast

Det blev mållöst, 0-0, när Sunderland gästade Brighton på The American Express Community Stadium i Premier League på lördagen.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Brighton.

Brighton–Sunderland – mål för mål

Brighton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

Lördag 27 december 16.00 spelar Brighton borta mot Arsenal. Sunderland möter Leeds hemma söndag 28 december 15.00.

Brighton–Sunderland 0–0

Premier League, The American Express Community Stadium

Varningar, Brighton: Brajan Gruda, Diego Coppola. Sunderland: Daniel Ballard, Enzo Le Fee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 1-2-2

Sunderland: 2-2-1

Nästa match:

Brighton: Arsenal FC, borta, 27 december 16.00

Sunderland: Leeds Utd, hemma, 28 december 15.00