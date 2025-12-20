Mållös match när Brighton mötte Sunderland
- Oavgjort i mötet mellan Brighton och Sunderland
- Arsenal nästa motståndare för Brighton
- Brighton tog poäng efter förlusten senast
Det blev mållöst, 0-0, när Sunderland gästade Brighton på The American Express Community Stadium i Premier League på lördagen.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Brighton.
Brighton–Sunderland – mål för mål
Brighton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.
Lördag 27 december 16.00 spelar Brighton borta mot Arsenal. Sunderland möter Leeds hemma söndag 28 december 15.00.
Brighton–Sunderland 0–0
Premier League, The American Express Community Stadium
Varningar, Brighton: Brajan Gruda, Diego Coppola. Sunderland: Daniel Ballard, Enzo Le Fee.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 1-2-2
Sunderland: 2-2-1
Nästa match:
Brighton: Arsenal FC, borta, 27 december 16.00
Sunderland: Leeds Utd, hemma, 28 december 15.00
