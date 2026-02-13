Mållös match när Elche mötte Osasuna

0–0 mellan Elche och Osasuna

Elche nu 15:e, Osasuna på nionde plats

Atlethic Bilbao nästa för Elche

Det blev mållöst, 0-0, när Osasuna gästade Elche på Estadio Martinez Valero i La Liga på fredagen.

Elche–Osasuna – mål för mål

Elche har två oavgjorda och tre förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har tre vinster och två oavgjorda och 10–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Elche nu ligger på 15:e plats i tabellen. Osasuna är på nionde plats. Noteras kan att Osasuna sedan den 16 januari har avancerat sex placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Osasuna är Real Madrid. Lagen möts lördag 21 februari 18.30 på Estadio El Sadar.

Elche–Osasuna 0–0

La Liga, Estadio Martinez Valero

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 0-2-3

Osasuna: 3-2-0

Nästa match:

Osasuna: Real Madrid, hemma, 21 februari 18.30