Mållös match när Elche mötte Osasuna
- 0–0 mellan Elche och Osasuna
- Elche nu 15:e, Osasuna på nionde plats
- Atlethic Bilbao nästa för Elche
Det blev mållöst, 0-0, när Osasuna gästade Elche på Estadio Martinez Valero i La Liga på fredagen.
Elche–Osasuna – mål för mål
Elche har två oavgjorda och tre förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har tre vinster och två oavgjorda och 10–6 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Elche nu ligger på 15:e plats i tabellen. Osasuna är på nionde plats. Noteras kan att Osasuna sedan den 16 januari har avancerat sex placeringar i tabellen.
Nästa motstånd för Osasuna är Real Madrid. Lagen möts lördag 21 februari 18.30 på Estadio El Sadar.
Elche–Osasuna 0–0
La Liga, Estadio Martinez Valero
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elche: 0-2-3
Osasuna: 3-2-0
Nästa match:
Osasuna: Real Madrid, hemma, 21 februari 18.30
