Mållöst för Le Havre och Paris FC på Stade Oceane

Kryss mellan Le Havre och Paris FC

Lyon nästa motstånd för Le Havre

Le Havre tog poäng efter förlusten senast

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Le Havre tog emot Paris FC i Ligue 1 herr på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Le Havre–Paris FC – mål för mål

Le Havre har tre oavgjorda och två förluster och 1–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Le Havres sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Sebastien Charlety.

Nästa motstånd för Le Havre är Lyon. Lagen möts söndag 14 december 15.00 på Groupama Stadium.

Le Havre–Paris FC 0–0

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez, Adama Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 0-3-2

Paris FC: 1-2-2

Nästa match:

Le Havre: Olympique Lyon, borta, 14 december