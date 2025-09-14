Mållöst för Sunnanå och Eskilstuna United på Electrolux Home Arena
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Sunnanå och Eskilstuna United
- Sunnanå nu 13:e, Eskilstuna United på första plats
- Mallbacken nästa motstånd för Sunnanå
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Sunnanå tog emot Eskilstuna United i Elitettan på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Sunnanå.
Sunnanå–Eskilstuna United – mål för mål
Sunnanå har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilstuna United har fyra vinster och en oavgjord och 9–1 i målskillnad. Det här var Sunnanås fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Eskilstuna United leder serien efter matchen, medan Sunnanå är på 13:e plats.
Sunnanå tar sig an Mallbacken i nästa match borta söndag 21 september 13.00. Eskilstuna United möter samma dag 16.00 ÖSK hemma.
Den här artikeln handlar om: