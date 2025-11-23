Mållöst mellan Real Oviedo och Rayo Vallecano

Oavgjort mellan Real Oviedo och Rayo Vallecano

Real Oviedo nu 20:e, Rayo Vallecano på tolfte plats

Atletico Madrid nästa för Real Oviedo

Varken hemmalaget Real Oviedo eller bortalaget Rayo Vallecano lyckades spräcka nollan i söndagens match i La Liga. Matchen slutade 0–0.

Real Oviedo–Rayo Vallecano – mål för mål

I den 52:a minuten fick Real Oviedos Ilyas Chaira rött kort.

Rayo Vallecano åkte på en utvisning på tilläggstid när Pathe Ciss fick lämna planen.

Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rayo Vallecano har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Rayo Vallecano nu ligger på tolfte plats i tabellen. Real Oviedo är på 20:e och sista plats.

Den 8 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Valencia. Lagen möts måndag 1 december 21.00.

Real Oviedo–Rayo Vallecano 0–0

La Liga

Varningar, Real Oviedo: Nacho Vidal.

Utvisningar, Real Oviedo: Ilyas Chaira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 0-3-2

Rayo Vallecano: 2-2-1

Nästa match:

Rayo Vallecano: Valencia, hemma, 1 december