Mållöst när Crystal Palace tog emot Sunderland
Lördagens möte på Selhurst Park blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Sunderland lyckades få till det i avsluten, och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.
Crystal Palace–Sunderland – mål för mål
Det här var Crystal Palaces tredje oavgjorda match den här säsongen.
Sunderland vann senast lagen möttes, 2017, med 4–0.
I nästa omgång har Crystal Palace West Ham borta på London Stadium, lördag 20 september 16.00. Sunderland spelar hemma mot Aston Villa söndag 21 september 15.00.
