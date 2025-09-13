Mållöst när Crystal Palace tog emot Sunderland

Lördagens möte på Selhurst Park blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Sunderland lyckades få till det i avsluten, och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Crystal Palace–Sunderland – mål för mål

Det här var Crystal Palaces tredje oavgjorda match den här säsongen.

Sunderland vann senast lagen möttes, 2017, med 4–0.

I nästa omgång har Crystal Palace West Ham borta på London Stadium, lördag 20 september 16.00. Sunderland spelar hemma mot Aston Villa söndag 21 september 15.00.