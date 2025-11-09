Manchester City tog hemmaseger mot Liverpool

Manchester City vann med 3–0 mot Liverpool

Manchester Citys femte seger på de senaste sex matcherna

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Manchester City tog greppet om hemmamatchen mot Liverpool redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och söndagens match i Premier League slutade 3–0.

Det här var femte gången den här säsongen som Manchester City höll nollan.

Segern var Manchester Citys femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Manchester City–Liverpool – mål för mål

Erling Haaland gjorde 1–0 för Manchester City efter en knapp halvtimme framspelad av Matheus Nunes.

Nicolas Gonzalez stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Jeremy Doku också 3–0 i 63:e minuten.

Manchester City ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Liverpool ligger på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Manchester City som så sent som den 1 november låg på åttonde plats.

Lördag 22 november spelar Manchester City borta mot Newcastle 18.30 och Liverpool mot Nottingham Forest hemma 16.00 på Anfield.

Manchester City–Liverpool 3–0 (2–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (29) Erling Haaland (Matheus Nunes), 2–0 (45) Nicolas Gonzalez, 3–0 (63) Jeremy Doku.

Varningar, Manchester City: Bernardo Silva, Nicolas Gonzalez. Liverpool: Curtis Jones, Conor Bradley, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-0-1

Liverpool: 1-0-4

Nästa match:

Manchester City: Newcastle Utd, borta, 22 november

Liverpool: Nottingham Forest FC, hemma, 22 november