Manchester Citys segerrad mot Sunderland intakt

Seger för Manchester City med 3–0 mot Sunderland

Manchester Citys femte seger på de senaste sex matcherna

Ruben Dias matchvinnare för Manchester City

Sju raka segrar hade Manchester City mot just Sunderland i Premier League inför lördagens match. Och på lördagen segrade Manchester City på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) hemma på Etihad Stadium.

Manchester City höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Segern var Manchester Citys femte på de senaste sex matcherna, och sjunde raka segern på hemmaplan.

Crystal Palace nästa för Manchester City

Manchester City tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Ruben Dias.

2–0 kom i 35:e minuten när Josko Gvardiol fick träff.

Phil Foden gjorde också 3–0 assisterad av Rayan Cherki i 65:e minuten.

På tilläggstid fick Sunderlands Luke O’Nien rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Söndag 14 december 15.00 möter Manchester City Crystal Palace borta på Selhurst Park medan Sunderland spelar hemma mot Newcastle.

Manchester City–Sunderland 3–0 (2–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (31) Ruben Dias, 2–0 (35) Josko Gvardiol, 3–0 (65) Phil Foden (Rayan Cherki).

Varningar, Manchester City: Josko Gvardiol.

Utvisningar, Sunderland: Luke O’Nien.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-0-1

Sunderland: 1-2-2

Nästa match:

Manchester City: Crystal Palace FC, borta, 14 december

Sunderland: Newcastle Utd, hemma, 14 december