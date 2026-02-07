Manchester United vann på nytt – 2–0 mot Tottenham

Manchester United vann med 2–0 mot Tottenham

Manchester Uniteds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bryan Mbeumo avgjorde för Manchester United

Segertåget fortsätter för Manchester United. Mot Tottenham på hemmaplan på Old Trafford på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu fyra segrar i rad i Premier League.

Det här var Manchester Uniteds fjärde nolla den här säsongen.

Manchester United–Tottenham – mål för mål

I den 29:e minuten blev Tottenhams Cristian Romero utvisad. Bryan Mbeumo gav Manchester United ledningen i 38:e minuten.

Bruno Fernandes såg med nio minuter kvar att spela till att Manchester United ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Manchester United tar sig an West Ham i nästa match borta tisdag 10 februari 21.15. Tottenham möter samma dag 20.30 Newcastle hemma.

Manchester United–Tottenham 2–0 (1–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (38) Bryan Mbeumo, 2–0 (81) Bruno Fernandes.

Varningar, Manchester United: Amad.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 4-1-0

Tottenham: 0-2-3

Nästa match:

Manchester United: West Ham Utd, borta, 10 februari 21.15

Tottenham: Newcastle Utd, hemma, 10 februari 20.30