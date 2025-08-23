Bournemouth vann med 1–0 mot Wolverhampton

Marcus Tavernier matchvinnare för Bournemouth

Andra förlusten i följd för Wolverhampton

Bournemouth vann med 1–0 (1–0) hemma mot Wolverhampton i Premier League. Matchens enda mål stod Marcus Tavernier för i första halvleken.

Det var första segern för Bournemouth, efter 2–4 mot Liverpool i premiären.

Tottenham nästa för Bournemouth

Nästa motstånd för Bournemouth är Tottenham. Wolverhampton tar sig an Everton hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.

Bournemouth–Wolverhampton 1–0 (1–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (5) Marcus Tavernier.

Varningar, Bournemouth: Alex Jay Scott, Tyler Adams.

Utvisningar, .

Nästa match:

Bournemouth: Tottenham Hotspur FC, borta, 30 augusti

Wolverhampton: Everton FC, hemma, 30 augusti