Marcus Tavernier matchhjälte för Bournemouth mot Wolverhampton
- Bournemouth vann med 1–0 mot Wolverhampton
- Marcus Tavernier matchvinnare för Bournemouth
- Andra förlusten i följd för Wolverhampton
Bournemouth vann med 1–0 (1–0) hemma mot Wolverhampton i Premier League. Matchens enda mål stod Marcus Tavernier för i första halvleken.
Det var första segern för Bournemouth, efter 2–4 mot Liverpool i premiären.
Tottenham nästa för Bournemouth
Nästa motstånd för Bournemouth är Tottenham. Wolverhampton tar sig an Everton hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.
Bournemouth–Wolverhampton 1–0 (1–0)
Premier League, Vitality Stadium
Mål: 1–0 (5) Marcus Tavernier.
Varningar, Bournemouth: Alex Jay Scott, Tyler Adams.
Utvisningar, .
Nästa match:
Bournemouth: Tottenham Hotspur FC, borta, 30 augusti
Wolverhampton: Everton FC, hemma, 30 augusti
