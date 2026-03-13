Marseille sänkte Auxerre – Gouiri matchhjälte

Marseille vann med 1–0 mot Auxerre

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Marseille vann med 1–0 (0–0) hemma mot Auxerre i Ligue 1 herr.

Det här var Marseilles åttonde nolla den här säsongen.

Marseille–Auxerre – mål för mål

Marseille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Auxerre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Det här betyder att Marseille är kvar på tredje plats och Auxerre stannar på 16:e plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Marseille med 1–0.

I nästa match möter Marseille Lille hemma på söndag 22 mars 17.15. Auxerre möter Brest lördag 21 mars 19.00 hemma.

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 1–0 (79) Amine Gouiri.

Varningar, Marseille: Igor Paixao, Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Quinten Timber. Auxerre: Sinaly Diomande, Christophe Pelissier, Bryan Okoh.

