Marseille tog hemmaseger mot Lorient
- Marseille segrade – 4–0 mot Lorient
- Mason Greenwood avgjorde för Marseille
- Andra raka nederlaget för Lorient
Marseille tog greppet om hemmamatchen mot Lorient redan före paus. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och fredagens match i Ligue 1 herr slutade 4–0.
PSG nästa för Marseille
I den tionde minuten fick Lorients Darlin Yongwa rött kort.
Marseille startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Mason Greenwood gjorde målet på straff, redan i 13:e minuten.
Marseille ökade ledningen till 2–0 i 20:e minuten, genom Benjamin Pavard.
Marseille gjorde 3–0 i 33:e minuten, när Angel Gomes slog till. Marseille gjorde också 4–0 genom Nayef Aguerd i 90:e minuten.
För Marseille gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Lorient är på 16:e plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 19 april på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.
Nästa motstånd för Marseille är PSG. Lagen möts söndag 21 september 20.45 på Orange Velodrome.
Marseille–Lorient 4–0 (3–0)
Ligue 1 herr, Orange Velodrome
Mål: 1–0 (13) Mason Greenwood, 2–0 (20) Benjamin Pavard, 3–0 (33) Angel Gomes, 4–0 (90) Nayef Aguerd.
Varningar, Marseille: Angel Gomes, Benjamin Pavard, Igor Paixao.
Nästa match:
Marseille: Paris Saint-Germain, hemma, 21 september
