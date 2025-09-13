Martin Zubimendi tvåmålsskytt för Arsenal i segern mot Nottingham Forest

Arsenal segrade – 3–0 mot Nottingham Forest

Martin Zubimendi gjorde två mål för Arsenal

Nottingham Forests andra raka förlust

Arsenal vann mötet med Nottingham Forest hemma med 3–0 (1–0) på lördagen i Premier League.

Matchen förblev jämn målmässigt till Arsenal tog ledningen i 32:a minuten, genom Martin Zubimendi. Direkt efter pausen ökade Viktor Gyökeres Arsenals ledning på pass av Eberechi Eze.

Till slut kom också 3–0 genom Martin Zubimendi framspelad av Leandro Trossard i 79:e minuten.

Det blev delad pott, 0–0, senast lagen möttes på City Ground.

I nästa omgång har Arsenal Manchester City hemma på Emirates Stadium, söndag 21 september 17.30. Nottingham Forest spelar borta mot Burnley lördag 20 september 16.00.

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (32) Martin Zubimendi, 2–0 (46) Viktor Gyökeres (Eberechi Eze), 3–0 (79) Martin Zubimendi (Leandro Trossard).

Varningar, Arsenal: Riccardo Calafiori. Nottingham Forest: Neco Williams.

Nästa match:

Arsenal: Manchester City, hemma, 21 september

Nottingham Forest: Burnley FC, borta, 20 september