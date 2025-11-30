Martinez dubbel bakom Inters seger mot Pisa

Inter vann med 2–0 mot Pisa

Inters fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lautaro Martinez tvåmålsskytt för Inter

Två mål av Lautaro Martinez blev avgörande när Inter vann på bortaplan mot Pisa i Serie A. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Inter höll nollan.

Segern var Inters fjärde på de senaste fem matcherna.

Pisa–Inter – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 69:e minuten innan Lautaro Martinez gav Inter ledningen.

Lautaro Martinez såg till att Inter ökade ledningen med sju minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Den 23 januari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Inter är Como. Lagen möts lördag 6 december 18.00.

Pisa–Inter 0–2 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (69) Lautaro Martinez, 0–2 (83) Lautaro Martinez.

Varningar, Pisa: Antonio Caracciolo, Raul Albiol. Inter: Francesco Acerbi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 1-3-1

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Inter: Como 1907, hemma, 6 december